FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo von 2920 auf 2950 Pence angehoben. Die Einstufung wurde auf "Sell" belassen. Im Vergleich zu Brauereien und Erfrischungsgetränke-Herstellern seien Spirituosenkonzerne einem größeren zyklischen Risiko ausgesetzt, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem gebe es einen Überhang an Lagerbeständen und sie hätten einen geringeren Vorteil bei den Inputkosten. Collett rät daher, Aktien von Brauereien zu kaufen und bei Softdrink-Herstellern investiert zu bleiben. Im Spirituosenbereich müssten Anleger selektieren./ck/tih;