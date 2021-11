LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo nach dem Kapitalmarkttag des Spirituosenherstellers von 4400 auf 4770 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die angehobenen Ziele für das Ergebniswachstum aus eigener Kraft in den Jahren 2023 bis 2025 seien immer noch zu konservativ, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine eigenen Schätzungen lägen höher. Zudem habe die Aktie angesichts der ausgebliebenen positiven Reaktion noch deutliches Potenzial nach oben./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 19:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.