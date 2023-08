NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 3960 auf 3850 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenhersteller habe für das abgelaufene Geschäftsjahr durchwachsene Zahlen präsentiert, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Ziele sollten erreichbar sein./mf/edh;