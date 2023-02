NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 4030 auf 4200 Pence angehoben. Analyst Trevor Stirling geht von einem guten Einstiegszeitpunkt für Anleger bei dem Spirituosenkonzern aus. Die Aktie biete eine der besten langfristigen Wachsstumsstories im Konsumgüterbereich, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/edh;