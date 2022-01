ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Diageo in einem Ausblick auf 2022 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Die derzeit starke Geschäftsdynamik des Spirituosenherstellers in den USA sei klar, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sehe er Aufwärtschancen für eine Erholung der Geschäfte in Europa und den Schwellenländern. Mittelfristig sei Diageo gut positioniert, um sein Umsatzwachstum am oberen Ende des organischen Umsatzziels von 5 bis 7 Prozent zu halten./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 05:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.