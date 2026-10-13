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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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13.10.2026 14:20:37

Diageo Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2440 Pence belassen. Vor den am 5. November erwarteten Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal 2026/27 verwies Analyst Trevor Stirling am Dienstag nach Telefonaten mit dem Spirituosenhersteller auf die Bestätigung der Geschäftsjahresziele./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:58 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
24.40 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
20.28 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
17.12 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
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14:20 Diageo Outperform Bernstein Research
13:15 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13:11 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Diageo Neutral UBS AG
24.09.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
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