Diageo 18.73 CHF 2.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2440 Pence belassen. Vor den am 5. November erwarteten Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal 2026/27 verwies Analyst Trevor Stirling am Dienstag nach Telefonaten mit dem Spirituosenhersteller auf die Bestätigung der Geschäftsjahresziele./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:58 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.