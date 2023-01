ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3950 Pence belassen. In den USA "normalisiere" sich das Wachstum für den Spirituosenhersteller, die Aktienkursdynamik stagniere damit vorerst, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Schätzungen./ajx/mis;