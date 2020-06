ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Diageo nach dem jüngsten Kursanstieg von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 3450 auf 2900 Pence gesenkt. Unter den Herstellern alkoholischer Getränke bevorzuge er nun unter Risiko/Rendite-Erwägungen die Aktien der Bierbrauer gegenüber denen der Produzenten von Spirituosen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2020 / 20:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.