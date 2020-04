NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach zurückgezogenen Jahreszielen und ausgesetzten Aktienrückkäufen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 3040 Pence belassen. Der Schritt des Spirituosenherstellers sei keine besondere Überraschung gewesen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kosten und Barmittel würden nun sorgsam gemanagt, die Liquidität bleibe robust./ck/ajx



