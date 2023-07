NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Umsatzzahlen der indischen Tochter USL auf "Hold" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 3600 Pence. Das operative Umfeld bleibe weiterhin günstig für den Spirituosenhersteller, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Dynamik in Indien. Das Land dürfte kurz- und langfristig ein hochattraktiver Markt für Spirituosen bleiben./ck/he;