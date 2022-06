NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 4700 Pence belassen. Spirituosen-Großhändler in den USA seien zuletzt mit ihren Einschätzungen zu den weiteren Geschäften etwas vorsichtiger geworden, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der positive Ausblick für die Preisbildung habe aber Bestand. Bei Diageo beurteilten die Großhändler vor allem die Aussichten für die Premium-Tequilas und nordamerikanische Whiskies sehr positiv./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 05:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





