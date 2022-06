NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo von 4650 auf 4700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Frage, ob Bierbrauer oder Spirituosenhersteller bei einer Rezession die bessere Wahl sind. Er ist gegen die generelle Meinung, dass Bier defensiver ist - und bevorzugt Pernod Ricard, Remy Cointreau sowie Diageo vor AB Inbev und Heineken./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 02:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



