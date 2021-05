NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. In einem unangekündigten Zwischenbericht habe der Spirituosenhersteller Aussagen zum operativen Ergebnis für das Gesamtjahr gemacht, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Wachstumsprognose liege über seiner und der Konsensschätzung. Zudem hob er hervor, dass das Management die Aktienrückkäufe wieder aufnehmen wolle./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 02:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 02:43 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.