NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo anlässlich der jüngst veröffentlichten Unternehmenszahlen von 3500 auf 3600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Spirituosenhersteller habe sich die Dynamik im ersten Geschäftshalbjahr weiter verbessert, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihn ermutigten die Schritte des Unternehmens, das Qualitätswachstum inklusive Kostensenkungen und Reinvestitionen voranzutreiben./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 13:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 13:29 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.