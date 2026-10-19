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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

52.92
CHF
-0.02
CHF
-0.04 %
17:15:47
SWX
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19.10.2026 16:10:36

DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen

DHL Group
53.23 CHF -1.49%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 63 auf 66 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Eckdaten zum dritten Quartal des Logistikers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Den wichtigsten Ergebnistreiber sieht der Experte in der Express-Sparte. Er berücksichtigte dies und den erneut erhöhten Ausblick in seinen Schätzungen - mit positivem Einfluss auf den fairen Wert der Aktie./rob/tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
57.02 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
57.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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