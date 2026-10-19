DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 63 auf 66 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Eckdaten zum dritten Quartal des Logistikers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Den wichtigsten Ergebnistreiber sieht der Experte in der Express-Sparte. Er berücksichtigte dies und den erneut erhöhten Ausblick in seinen Schätzungen - mit positivem Einfluss auf den fairen Wert der Aktie./rob/tih/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
57.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
57.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
16:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
15:31
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15:31
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Mittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX-Handel aktuell: DAX fällt zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|16:10
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|16:10
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|16:10
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|52.58
|-0.68%
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|16:46
|
Jefferies & Company Inc.
Enel Buy
|16:33
|
UBS AG
McDonald's Buy
|16:31
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Jefferies & Company Inc.
Merck Hold
|16:10
|
DZ BANK
DHL Group Kaufen
|14:45
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|14:45
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Bernstein Research
Unilever Outperform
|14:43
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Bernstein Research
L'Oréal Market-Perform