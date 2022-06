HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 8,20 auf 6,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Motorenbauer dürfte die Margenzielspanne im laufenden Jahr verfehlen und beim Umsatz lediglich das untere Ende erreichen, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ohnehin stehe der Ausblick unter Vorbehalt. Dies preisten die Konsensschätzungen aber schon großteils ein, und auch das historisch niedrige Kursniveau sollte das negative Überraschungspotenzial bereits überwiegend vorwegnehmen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.