HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Aktien zählten zu denen, die Anleger 2021 haben sollten, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn das kommende Jahr dürfte für den Motorenhersteller ein Wendepunkt werden. In den kommenden 12 bis 24 Monaten könne sich der Aktienkurs mehr als verdoppeln./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2020 / 08:18 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2020 / 08:19 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.