NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Deutsche Wohnen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, aber das Kursziel auf 50 Euro belassen. Analyst Julian Livingston-Booth verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den Kursanstieg seit Bekanntgabe des geplanten Zusammengehens mit Vonovia. Die Aktie des Immobilienkonzerns werde nun auf dem Niveau der Vonovia-Offerte gehandelt. Dem kurzfristigen Risiko, dass die Deutsche-Wohnen-Aktionäre das Angebot nicht annähmen, stehe das Aufwärtspotenzial für den Fall gegenüber, dass andere Übernahmeinteressenten auf den Plan träten./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2021 / 17:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2021 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.