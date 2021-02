FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Wohnen von 52,50 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Immobilienkonzern habe das Projektentwicklungsgeschäft im vergangenen Jahr durch zwei Akquisitionen deutlich ausgebaut, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte das Bundesfassungsgericht den Berliner Mietendeckel im Juni kippen, sieht er das Unternehmen als Hauptprofiteur. In seinem Modell berücksichtigte er nun aber einen 10-prozentigen Bewertungsabschlag./tih/he



