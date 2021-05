FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Deutsche Wohnen nach der Übernahmeofferte von Konkurrent Vonovia von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 51,70 auf 52,00 Euro angehoben. "Das nun zweite offizielle Übernahmeangebot kommt weder grundsätzlich noch vom Zeitpunkt her völlig überraschend" schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Ein wesentlicher Unterschied zum ersten Angebot 2016 besteht darin, dass es vom Management der Deutschen Wohnen voll unterstützt wird." Der neue faire Wert entspreche dem Barübernahmeangebot. Da der aktuelle Kurs ebenfalls bei rund 52 Euro stehe, senkte Oblinger das Anlageurteil auf "Halten"./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2021 / 13:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2021 / 13:50 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.