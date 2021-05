ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Wohnen im Angesicht einer sich abzeichnenden Übernahme durch Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Interessent nehme gewohnt aktiv an der Branchenkonsolidierung teil, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie von Deutsche Wohnen sei für ihn zuvor schon ein "Top Pick" gemeinsam mit dem Wettbeweber LEG gewesen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2021 / 20:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2021 / 20:11 / GMT



