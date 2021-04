Deutsche Wohnen SE buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nach der klaren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegen den Berliner Mietendeckel seien die Möglichkeiten des dortigen Senats für weitere Regulierungsmaßnahmen sowie ähnliche regional gültige Maßnahmen begrenzt, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht sich in seiner Einschätzung von Deutsche Wohnen als "Top Pick" der deutschen Immobilienbranche bestätigt - die Aktie sollte trotz des jüngst guten Laufs weiter zulegen. Das größte Risiko für die Branche wäre laut Rothäusler ein bundesweiter Mietendeckel, was auch vom Ausgang der Bundestagswahl abhänge. Der Berliner Mietendeckel habe indes schon die negativen Auswirkungen einer solchen Regulierung wie etwa eine beschleunigte Angebotsverknappung belegt./gl/ajx



