NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Wohnen angesichts anhaltender Diskussionen im Berliner Senat über einen Mietendeckel in Berlin auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Die Verzögerungen bei den Verhandlungen seien ein Beweis dafür, dass die Koalitionspartner sich uneinig seien, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe dies als Stütze für seine Auffassung, dass die negativen Folgen für Deutsche Wohnen letztlich nicht so glimpflich sein werden wie vom Markt erwartet. Für die Aktie bleibt er aber bei seiner Kaufempfehlung./tih/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 12:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.