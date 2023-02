LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Erwartungsgemäß habe die Telekom einmal mehr starke Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick liege derweil sehr nahe an den Konsenserwartungen, so dass er mit einer eher verhaltenen Kursreaktion rechne./tih/gl;