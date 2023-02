NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen von T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani attestierte der US-Tochter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides viertes Quartal. Der Free Cashflow-Ausblick untermauere seinen Glauben, dass die Telekom ihren Cashflow in der Zeit von 2022 bis 2024 verdoppeln könne./tih/ajx;