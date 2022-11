LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Der Telekom-Sektor profitiere derzeit nicht von der sonst üblichen Wahrnehmung, dass er sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten robust entwickle, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anleger sähen es dieses Mal anders wegen des Inflationsdrucks. Er rechnet aber damit, dass die Branche dem Gegenwind 2023 standhalten kann. Dabei seien allerdings Faktoren wie Preismacht und Kostenkontrolle für die Unternehmen von Bedeutung. Die Deutsche Telekom und KPN bleiben vor diesem Hintergrund seine bevorzugten Werte./tih/mis;