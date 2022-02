LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 23,50 auf 23,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles reflektierte die jüngsten Zahlen und den Ausblick der Telekom-Tochter T-Mobile US. Dies resultiere in höher erwarteten Kapitalausgaben für 2022 und einem reduzierten Free Cashflow, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2022 / 01:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.