NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Quartalszahlen von 25,00 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz des zuletzt überdurchschnittlichen Kursanstiegs der Aktien hielt Analyst Akhil Dattani an seiner Kaufempfehlung fest. Der Bericht zum zweiten Quartal sollte stützend wirken, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Papiere der Bonner blieben sein "Top Pick"./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / 14:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2021 / 14:59 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.