LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Titus Krahn widmet sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie den "Mobilfunkgewinnern von morgen". Die Märkte Finland, Deutschland, Großbritannien, Schweden und Polen sieht er dabei optimistischer als die in Spanien, der Schweiz und Portugal. Neben der Telekom setzt er auf Telefonica Deutschland, Iliad und - aus Bewertungsgründen - auch auf Vodafone./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.