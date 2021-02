NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,60 Euro belassen. Sowohl das vierte Quartal als auch die Ziele für 2021 seien etwas gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer ersten Reaktion am Freitag. Zugleich lobte er jedoch die starken Leistungskennzahlen des Telekomkonzerns. Der Fokus liege allerdings eher auf den mittelfristigen Prognosen zu den Glasfaser-Investitionen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 07:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.