ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. In einer von hoher Kosteninflation geprägten Zeit sei die Telekombranche in der Lage, beispiellose Preiserhöhungen durchzusetzen, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Er geht deshalb davon aus, dass die Festnetzeinnahmen wieder leicht steigen und das Wachstum im Mobilfunkbereich auf einem 15-Jahres-Hoch verharrt./edh/gl;