NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28,80 Euro belassen. Nach zwei Jahren voller Fusionen und Übernahmen habe sich die Konsolidierung im Sendemasten-Bereich verlangsamt, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zur Infrastruktur. Mit einem bereits hohen Anteil in Deutschland, dem größten europäischen Markt, dürfte es für die Telekom vordringlich sein, den Wert ihrer deutschen TowerCo herauszustellen. Das Management habe klar gemacht, dass es in dem Bereich engagiert bleiben wolle, könnte aber zugleich ihre TowerCo durch den Verkauf eines Anteils an Finanz- oder Industriepartner zu Geld machen./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / 23:02 / UTC



