ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Zahlen des Telekomkonzerns zum zweiten Quartal aktualisierte Analyst Jakob Bluestone in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen. Die Telekom sei strategisch gut aufgestellt, doch werde die Aktie im Vergleich zu den Wettbewerbern bereits mit einer Prämie gehandelt. Da er mit seinen Schätzungen im Durchschnitt der Analysten (Konsens) liege, bleibe er auch von daher bei seinem Anlageurteil./ck/edh



