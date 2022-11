FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 23 Euro belassen. Die Telekom haben ein solides drittes berichtet und den

Gesamtjahresausblick erneut leicht angehoben, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Dividendenvorschlag liege exakt in Einklang mit seiner Schätzung./mf/bek;