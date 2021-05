HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen von 17 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Telekom habe einen starken Jahresstart verzeichnet, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit zunehmenden Corona-Lockerungen, insbesondere in Europa, und steigenden Synergieeffekten in den USA dürfte die Dynamik weiter zulegen./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 15:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 15:10 / MESZ



