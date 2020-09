FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom von 17,00 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger überarbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen, die nun erstmals die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem US-Mobilfunkunternehmen Sprint beinhalten. Die zunächst sinkenden Gewinnbeiträge seien den Integrationskosten sowie verschiedenen weiteren Effekten geschuldet. Insgesamt sehe er die Fusion in den USA wegen der langfristigen Wachstums- und Synergiepotenziale weiterhin sehr positiv. Die T-Aktie biete aktuell "einen interessanten Mix aus Wachstum, Dividende und moderater Bewertung."/ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / 14:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / 14:44 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.