FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen von T-Mobile US auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Mobilfunktochter habe starke Zahlen präsentiert und die Jahresziele angehoben, lobte Analyst Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/lew;