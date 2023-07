FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 30 auf 29 Euro gesenkt , aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwei Standbeine des Telekom-Konzerns entwickelten sich gut, das dritte zumindest nicht schlecht, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Neubewertung der Geschäfte außerhalb der USA sei überfällig und noch nicht am Ende. T-Mobile US jedoch werde nur noch auf Augenhöhe mit den Wettbewerbern gehandelt - auch wegen der Befürchtung, Amazon könnte in den Markt drängen./tih/gl;