Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Nachrichten zu Plänen von Dish bezüglich eines landesweiten Mobilfunkdienstes dürften von Anlegern der Deutschen Telekom und deren Tochter T-Mobile US wohl mit etwas Erleichterung aufgenommen werden, nach den Meldungen aus der Vorwoche zu möglichen Initiativen von Amazon im US-Mobilfunkmarkt, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dish sei also wohl noch ein gutes Stück davon entfernt, sich aus Verzweiflung in die Arme von Amazon zu stürzen./ajx/mis;

