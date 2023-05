NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Unter dem Strich sei das Zahlenwerk leicht positiv, schrieb Analyst Andrew Lee in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das liege vor allem an starken operativen Trends des Telekomanbieters auf dem Heimatmarkt./bek/gl;