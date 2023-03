ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Telekom mit Blick auf drohende Restriktionen für Huawei-Netzwerkkomponenten in deutschen Mobilfunknetzwerken auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang geht in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass die hiesigen Telekommunikationsunternehmen nur kritische Komponenten des chinesischen Netzwerkausrüsters austauschen müssen. Er hält selbst einen kompletten Verzicht auf Huawei-Teile für verkraftbar. Die Aktie der Deutschen Telekom sei auch nach dem guten Lauf 2022 noch günstig und zähle weiter zu seinen bevorzugten Branchentiteln. Zudem setzten die Bonner bereits vergleichsweise wenig auf Huawei-Technik./gl/mis;