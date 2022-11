NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,60 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die für das Gesamtjahr erhöhten Zielvorgaben des Telekomkonzerns spiegelten die zuvor bereits von der Tochter T-Mobile US erhöhten Jahresvorgaben wider./bek/ngu;