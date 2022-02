HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 22 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Usman Ghazi rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie damit, dass die Telekom-Tochter T-Mobile US zur Vorlage ihrer Zahlen am 2. Februar trotz höherer Investitionen die Anleger mit Blick auf weiteres Wachstum und den freien Cashflow werde beruhigen können. Am 27. Februar, wenn der Bonner Mutterkonzern sein Zahlenwerk bekannt gibt, könnte es dann womöglich eine positive Dividendenüberraschung geben./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 17:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





