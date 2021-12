NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Analyst Ulrich Rathe und seine Kollegen setzten die T-Aktie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Liste der "Top Picks" in Europa für 2022, die aus 20 positiven Empfehlungen und fünf negativen besteht. An der Telekom schätzen sie dabei die Möglichkeiten, die die bilanzielle Aufstellung mit sich bringt./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / 14:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2021 / 19:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.