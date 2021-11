NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,8 Euro belassen. Analyst Ulrich Rathe wertet in einer am Freitag vorliegenden Studie die Partnerschaft mit dem australischen Investor IFM zum schnelleren Ausbau der Glasfasernetze positiv. Damit schone die Telekom die eigenen Barmittel und die Verschuldung, während gleichzeitig der Anteil an der Infrastruktur gesichert werde./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021 / 05:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2021 / 05:59 / ET



