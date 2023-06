NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post vor Zahlen zum zweiten Quartal von 38,50 auf 36,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er sei negativ für den Logistikkonzern gestimmt, schrieb Analyst Samuel Bland in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Allerdings teile er nicht die Marktmeinung eines operativen Ergebnisrückgangs (Ebit) gegenüber dem schwachen Vorquartal, sondern sehe dieses etwa auf dem gleichen Niveau. Mit Blick auf die Geschäftsaussichten erschienen die meisten Investoren und Analysten optimistisch, weshalb eine Anhebung des Ergebnisausblicks bereits erwartet werden könnte./gl/tih;