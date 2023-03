NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Das erste Quartal des Logistikkonzerns dürfte - wie bei anderen Unternehmen des Sektors auch - schwierig gewesen sein, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies habe ein Austausch mit dem Finanzvorstand gezeigt. Insgesamt habe sich die Einschätzung der Aktie nicht geändert./mf/edh;