NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post von 31,50 auf 34,20 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Aussagen des Logistikers zu sich erholenden Volumina seien positiv für die gesamte Branche, zuvorderst für die Container-Transporteure, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das kommende Jahr machte der Experte jedoch für die Sparte DHL größere Risiken aus als bei den Wettbewerbern./bek/gl;