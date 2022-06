LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Analystin Alexia Dogani lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Nachhaltigkeitsziele des Logistikkonzerns als "ehrgeizig". Investitionen von sieben Milliarden Euro in die Dekarbonisierung und die Kopplung an die Vergütung brächten die Bonner auf den Weg der Besserung. Dies sei auch positiv für den Anlagehintergrund der Aktie./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2022 / 00:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 04:10 / GMT



