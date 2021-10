NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post im Vorfeld der Zahlen zum dritten Quartal von 76,10 auf 73,44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf Overweight" belassen. Die Aktie des Logistikkonzerns bleibe im Sektorumfeld die chancenreichste, schrieb Analyst Samuel Bland in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Bewertung sei attraktiv. Ein 40-prozentiges Kurspotenzial sei wegen des verbesserten Geschäftsmix, strukturellen Gewinnwachstum und seinen über dem Konsens liegenden Schätzungen plausibel./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 07:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.